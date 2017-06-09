Ростовчан научат черлидингу в преддверии ЧМ-18

В Ростове-на-Дону местных жителей пригласили в субботу разучить базовые движения черлидинга в рамках подготовки к ЧМ по футболу в 2018 году, информирует в пятницу горадминистрация.

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