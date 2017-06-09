Ростовчан научат черлидингу в преддверии ЧМ-18

"Мероприятие состоится в парке 1 мая. Пройдет встреча группы по черлидингу "Экстрим". Она будет длиться с 14.00 мск в течение двух часов", - говорится в публикации.
Кроме того, пройдет выступление кавер-группы Unity. В воскресенье в парке будет работать художественная площадка.
Также в парке имени Максима Горького состоится фестиваль музыкальной культуры с участием бардов и байкеров. В День России можно будет посетить фотовыставку.
В парке имени Октябрьской революции будет организована тематическая программа "Звезды Disney".
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