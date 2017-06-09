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Ростовчан научат черлидингу в преддверии ЧМ-18

9 июня 2017, 11:42
В Ростове-на-Дону местных жителей пригласили в субботу разучить базовые движения черлидинга в рамках подготовки к ЧМ по футболу в 2018 году, информирует в пятницу горадминистрация.

"Мероприятие состоится в парке 1 мая. Пройдет встреча группы по черлидингу "Экстрим". Она будет длиться с 14.00 мск в течение двух часов", - говорится в публикации.

Кроме того, пройдет выступление кавер-группы Unity. В воскресенье в парке будет работать художественная площадка.

Также в парке имени Максима Горького состоится фестиваль музыкальной культуры с участием бардов и байкеров. В День России можно будет посетить фотовыставку.

В парке имени Октябрьской революции будет организована тематическая программа "Звезды Disney".

Всю программу мероприятий на выходные можно увидеть по ссылке.

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