Отменять льготы на движимое имущество в Ростове предложили поэтапно

После внесения изменений в Налоговый кодекс, по которым впредь решение о начислении или не начислении льгот по уплате налога на движимое имущество теперь будут принимать региональные власти, налоговая нагрузка для почти 8 тысяч транспортных компаний в Ростовской области возрастет в среднем в 15-20 раз. Такого одномоментного увеличения налогового бремени ростовские перевозчики не выдержат, полагают сами участники рынка.