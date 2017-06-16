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Posted 16 июня 2017, 06:36

Published 16 июня 2017, 06:36

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Отменять льготы на движимое имущество в Ростове предложили поэтапно

16 июня 2017, 06:36
Отменять льготы по уплате налога на движимое имущество с 1 января 2018 года в городе Ростове-на-Дону предложили поэтапно, сообщила вице-президент торгово-промышленной палаты Ростовской области Светлана Абдулазизова.

С такой инициативой Абдулазизова выступила на выездном заседании совета торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России, прошедшем в городе Ростове-на-Дону.

После внесения изменений в Налоговый кодекс, по которым впредь решение о начислении или не начислении льгот по уплате налога на движимое имущество теперь будут принимать региональные власти, налоговая нагрузка для почти 8 тысяч транспортных компаний в Ростовской области возрастет в среднем в 15-20 раз. Такого одномоментного увеличения налогового бремени ростовские перевозчики не выдержат, полагают сами участники рынка.

«Ситуация с бюджетами такова, что оставить 100-процентные льготы вряд ли получится, поэтому с нашей стороны мы предложили поэтапное увеличение налоговой нагрузки на объекты недвижимости по аналогии как это было с налогом по кадастровой стоимости», - говорит Абдулазизова.

Вице-президент торгово-промышленной палаты региона также предложила освободить от уплаты налога те транспортные компании, которые осуществляют льготные перевозки, и сохранить в регионе квоту для инвесторов.

Как относитесь к идее отменить налог на движимое имущество?
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