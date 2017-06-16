Отменять льготы на движимое имущество в Ростове предложили поэтапно

Posted 16 июня 2017, 06:36
Published 16 июня 2017, 06:36
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
С такой инициативой Абдулазизова выступила на выездном заседании совета торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России, прошедшем в городе Ростове-на-Дону.
После внесения изменений в Налоговый кодекс, по которым впредь решение о начислении или не начислении льгот по уплате налога на движимое имущество теперь будут принимать региональные власти, налоговая нагрузка для почти 8 тысяч транспортных компаний в Ростовской области возрастет в среднем в 15-20 раз. Такого одномоментного увеличения налогового бремени ростовские перевозчики не выдержат, полагают сами участники рынка.
«Ситуация с бюджетами такова, что оставить 100-процентные льготы вряд ли получится, поэтому с нашей стороны мы предложили поэтапное увеличение налоговой нагрузки на объекты недвижимости по аналогии как это было с налогом по кадастровой стоимости», - говорит Абдулазизова.
Вице-президент торгово-промышленной палаты региона также предложила освободить от уплаты налога те транспортные компании, которые осуществляют льготные перевозки, и сохранить в регионе квоту для инвесторов.