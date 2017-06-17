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Posted 17 июня 2017, 07:28

Published 17 июня 2017, 07:28

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Президентом ФК "Ростов" стал депутат Заксобрания

17 июня 2017, 07:28
Президентом футбольного клуба "Ростов" стал депутат Заксобрания региона Арташес Арутюнянц, говорится на сайте клуба.

"Арутюнянцу сейчас 43 года. Также он является владельцем предприятия "Южный Капитал", - говорится в публикации.

Депутат рассказал, что с детства болеет за ростовский клуб.

Кроме того, спортивным директором клуба назначили Алексея Рыскина. До этого он несколько лет работал в "Ростове" в селекционном отделе.

Ранее из команды ушли тренер Курбан Бердыев и несколько игроков. В результате клуб подписал договоры с новыми футболистами.

Тренером стал Леонид Кучук. Однако команда проиграла первый же матч под его руководством. Сейчас игроки "Ростова" находятся на сборах в Австрии. Команда потерпела поражение в матче против "Триглаву" из Словении со счетом 0:1.

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