Президентом ФК "Ростов" стал депутат Заксобрания

Posted 17 июня 2017, 07:28
Published 17 июня 2017, 07:28
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
"Арутюнянцу сейчас 43 года. Также он является владельцем предприятия "Южный Капитал", - говорится в публикации.
Депутат рассказал, что с детства болеет за ростовский клуб.
Кроме того, спортивным директором клуба назначили Алексея Рыскина. До этого он несколько лет работал в "Ростове" в селекционном отделе.
Ранее из команды ушли тренер Курбан Бердыев и несколько игроков. В результате клуб подписал договоры с новыми футболистами.
Тренером стал Леонид Кучук. Однако команда проиграла первый же матч под его руководством. Сейчас игроки "Ростова" находятся на сборах в Австрии. Команда потерпела поражение в матче против "Триглаву" из Словении со счетом 0:1.
р1