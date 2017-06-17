В Ростове пропавший студент повесился, оставив исповедь родным

«Брата нашли повесившимся в роще в микрорайоне Темерник. Он оставил записку, которая больше похожа на исповедь. В последнем письме он говорит о том, какой он плохой, как все у него плохо в жизни складывается», - рассказывает Вячеслав Беленьков.