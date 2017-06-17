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Posted 17 июня 2017, 11:50

Published 17 июня 2017, 11:50

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

В Ростове пропавший студент повесился, оставив исповедь родным

17 июня 2017, 11:50
В микрорайоне Темерник в Ростове-на-Дону утром в субботу обнаружили тело повесившегося пропавшего студента ЮФУ Игоря Беленькова, парень перед смертью оставил записку с исповедью, сообщил RostovGazeta брат умершего Вячеслав Беленьков.

По словам родных, молодой человек пропал во вторник, он ушел на встречу с дипломным руководителем и исчез. Родные Игоря обратились в полицию, его искали также волонтеры.

«Брата нашли повесившимся в роще в микрорайоне Темерник. Он оставил записку, которая больше похожа на исповедь. В последнем письме он говорит о том, какой он плохой, как все у него плохо в жизни складывается», - рассказывает Вячеслав Беленьков.

Брат Игоря добавляет, что никаких серьезных проблем с учебой или личной жизнью у него не было. В настоящий момент правоохранители проводят проверку по данному факту.

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