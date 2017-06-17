В Ростове пропавший студент повесился, оставив исповедь родным

Posted 17 июня 2017, 11:50
Published 17 июня 2017, 11:50
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
По словам родных, молодой человек пропал во вторник, он ушел на встречу с дипломным руководителем и исчез. Родные Игоря обратились в полицию, его искали также волонтеры.
«Брата нашли повесившимся в роще в микрорайоне Темерник. Он оставил записку, которая больше похожа на исповедь. В последнем письме он говорит о том, какой он плохой, как все у него плохо в жизни складывается», - рассказывает Вячеслав Беленьков.
Брат Игоря добавляет, что никаких серьезных проблем с учебой или личной жизнью у него не было. В настоящий момент правоохранители проводят проверку по данному факту.