rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Землю вдоль реки Темерник отберут у предпринимателей Ростова

17 июня 2017, 11:52
Прилегающую к реке Темерник землю заберут у предпринимателей, которые будут препятствовать закладке вдоль берега водной артерии непрерывного парка, сообщил разработчик концепции проекта, начальник отдела Регионального научно-исследовательского и проектного института градостроительства Григорий Алексеев-Малахов.

Концепцию проекта по созданию парковой зоны вдоль основного русла реки Темерник разработают до конца года. Однако уже на этапе проектирования разработчики столкнулись со сложностями – часть земель у реки отдана в частную собственность.

«По водному кодексу, территория в 20 метров от берега реки считается территорией общего пользования. В некоторых местах земельные участки формировались и ставились на кадастровый учет, когда расстояние между рекой и участком доходило до 5 метров. Наша задача сделать непрерывный линейный парк. В том случае, если предприниматели будут препятствовать прохождения парка на их собственности, мы будем следовать водному кодексу и определять эту территорию, как территорию общего землепользования, и рассматривать возможность изъятия земли», - пояснил он.

По словам Алексеева-Малахова, механизма изъятия таких земель по закону не существует. Однако если на этой территории проложить дорогу местного значения и пустить по ней транспортный маршрут, то территория должна перейти в муниципальную собственность. Пока под отчуждение территории точно попадают объекты, прилегающие к железной дороги и вокзальному комплексу. «Там и гаражные кооперативы, и станции техобслуживания – их мы явно под изъятие», - говорит он.

Аналогичная ситуация складывается и с садоводческими хозяйствами, которых вдоль реки насчитывается трое.

Считаете ли законным такое положение дел?
Материалы по теме
Основной проблемой при очистке Темерника в Ростове стала утилизация илаЦех по утилизации осадков и ила хотят построить на Дону бизнесмены из ТулыИл со дна реки Темерник используют для обустройства набережной в Ростове
#Новости#Экономика#Опросы
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Подробности гибели женщины из-за падения дерева назвали в Ростовской области
Сегодня, 09:35
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00