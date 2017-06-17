Землю вдоль реки Темерник отберут у предпринимателей Ростова

Концепцию проекта по созданию парковой зоны вдоль основного русла реки Темерник разработают до конца года. Однако уже на этапе проектирования разработчики столкнулись со сложностями – часть земель у реки отдана в частную собственность.
«По водному кодексу, территория в 20 метров от берега реки считается территорией общего пользования. В некоторых местах земельные участки формировались и ставились на кадастровый учет, когда расстояние между рекой и участком доходило до 5 метров. Наша задача сделать непрерывный линейный парк. В том случае, если предприниматели будут препятствовать прохождения парка на их собственности, мы будем следовать водному кодексу и определять эту территорию, как территорию общего землепользования, и рассматривать возможность изъятия земли», - пояснил он.
По словам Алексеева-Малахова, механизма изъятия таких земель по закону не существует. Однако если на этой территории проложить дорогу местного значения и пустить по ней транспортный маршрут, то территория должна перейти в муниципальную собственность. Пока под отчуждение территории точно попадают объекты, прилегающие к железной дороги и вокзальному комплексу. «Там и гаражные кооперативы, и станции техобслуживания – их мы явно под изъятие», - говорит он.
Аналогичная ситуация складывается и с садоводческими хозяйствами, которых вдоль реки насчитывается трое.