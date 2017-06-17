Землю вдоль реки Темерник отберут у предпринимателей Ростова

«По водному кодексу, территория в 20 метров от берега реки считается территорией общего пользования. В некоторых местах земельные участки формировались и ставились на кадастровый учет, когда расстояние между рекой и участком доходило до 5 метров. Наша задача сделать непрерывный линейный парк. В том случае, если предприниматели будут препятствовать прохождения парка на их собственности, мы будем следовать водному кодексу и определять эту территорию, как территорию общего землепользования, и рассматривать возможность изъятия земли», - пояснил он.