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Posted 19 июня 2017, 08:52

Published 19 июня 2017, 08:52

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Стадион "Ростов-Арена" заливает во время дождя

19 июня 2017, 08:52
В Ростове-на-Дону во время дождей заливает строящийся стадион "Ростов-Арена", сообщается в одной из ростовских групп соцсети "ВКонтакте".

Автор поста приложил снимки со стройплощадки. На них видны потеки на стенах, а также лужи на полу.

Пользователи в комментариях не удивились случившемуся. Автор публикации попросил не раскрывать его имени.

Стадион строят к ЧМ по футболу 2018 года. Ожидается, что объект сдадут в конце текущего года. В конце 2017 года на объекте должны пройти первые игры.

Кроме того, в городе появится новый аэропорт. Ему присвоили имя "Платов".

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