Стадион "Ростов-Арена" заливает во время дождя

Posted 19 июня 2017, 08:52
Published 19 июня 2017, 08:52
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
Автор поста приложил снимки со стройплощадки. На них видны потеки на стенах, а также лужи на полу.
Пользователи в комментариях не удивились случившемуся. Автор публикации попросил не раскрывать его имени.
Стадион строят к ЧМ по футболу 2018 года. Ожидается, что объект сдадут в конце текущего года. В конце 2017 года на объекте должны пройти первые игры.
Кроме того, в городе появится новый аэропорт. Ему присвоили имя "Платов".
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