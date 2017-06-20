Польский клуб "Корона" арендовал форварда Качараву у ФК "Ростов"

Форварду предстоит играть за польский клуб сезон 2017-2018. Предыдущий сезон Качарава провел в футбольном клубе "Этникос" на Кипре. За сезон он принял участие в 27 матчах, в которых сумел забить 17 мячей и совершил шесть результативных передач. Кроме того, в составе национальной сборной Грузии нападающий сыграл пять матчей и забил один гол.
Срок контракта с ростовским клубом у форварда истекает через год. По оценкам портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 700 тысяч евро.
Футбольный клуб "Корона", базирующийся в Кельце (Польша) финишировал в минувшем сезоне чемпионата страны на пятом месте в турнирной таблице.
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