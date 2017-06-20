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Ученые рассказали, почему земляне не могут общаться с инопланетянами

20 июня 2017, 03:00
Возможность существования разумной жизни на других планетах Вселенной рассчитали американские ученые, эти сведения опубликовало РИА "Новости".

"В основу расчетов они взяли формулу Дрейка и парадокс Ферми. Эти теории пытаются объяснить, почему земляне не видят никаких признаков существования пришельцев", - сказано в публикации.

Результатом расчетов стал вывод, что в нашей Галактике могут обитать существа с уровнем разума, достаточным для налаживания контакта с землянами. Правда, для этого они должны знать о существовании человечества.

Проведенные ранее исследования показали, что возникновение жизни на планете с подходящими условиями не всегда порождает жизнь разумную. При этом сроки развития такой инопланетной жизни сильно зависят от катаклизмов.

Напомним, ряд ученых высказал мнение, что Луна является обитаемой и количество живущих на ней разумных существ может достигать тысяч особей.

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#Новости#Наука#Опросы
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