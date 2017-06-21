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Антибиотики в иранском молоке нашли в Ростове

21 июня 2017, 10:39
В сухом молоке, поступившем из Ирана, сотрудники ростовского референтного центра Россельхознадзора обнаружили антибиотики группы тетрациклинов, сообщается на сайте учреждения.

"В середине июня сотрудники центра взяли образец иранской продукции на анализ, результаты которого показали наличие в молоке окситетрациклина", - сказано в сообщении.

Отмечается, что повышенное содержание в пищевой продукции антибиотиков пагубно сказывается на здоровье потребителей и не разрешается Таможенным союзом. Результаты проверки направили в региональный Россельхознадзор для принятия решения в отношении продукции.

Напомним, ростовский референтный центр в текущем году неоднократно выявлял антибиотики в местных и привозных продуктах.

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