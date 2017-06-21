Антибиотики в иранском молоке нашли в Ростове

"В середине июня сотрудники центра взяли образец иранской продукции на анализ, результаты которого показали наличие в молоке окситетрациклина", - сказано в сообщении.
Отмечается, что повышенное содержание в пищевой продукции антибиотиков пагубно сказывается на здоровье потребителей и не разрешается Таможенным союзом. Результаты проверки направили в региональный Россельхознадзор для принятия решения в отношении продукции.
Напомним, ростовский референтный центр в текущем году неоднократно выявлял антибиотики в местных и привозных продуктах.
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