Реконструкция спорткомплекса в Азове отстает по срокам

"Категорически не устраивает то, что объект находится в числе отстающих. Отставание во время подготовки к ЧМ по футболу в 2018 году недопустимо", - говорится в публикации.
Отмечается, что подрядчиком, выполняющим работы на тренировочной площадке, является компания из Санкт-Петербурга. Выяснилось: задержки в строительстве связаны с тем, что укладка газона проходила с нарушениями. Организацией не соблюдались требования FIFA.
Изначально объект должны были сдать текущем летом. Теперь подрядчик обещает завершить стройработы до конца года.
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