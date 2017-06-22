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Реконструкция спорткомплекса в Азове отстает по срокам

22 июня 2017, 17:47
Отставание по срокам при работах по реконструкции тренировочной площадки спорткомплекса имени Э.П. Лакомова в Азове недопустима, сообщает в четверг правительство Ростовской области.
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ЧМ-2018

"Категорически не устраивает то, что объект находится в числе отстающих. Отставание во время подготовки к ЧМ по футболу в 2018 году недопустимо", - говорится в публикации.

Отмечается, что подрядчиком, выполняющим работы на тренировочной площадке, является компания из Санкт-Петербурга. Выяснилось: задержки в строительстве связаны с тем, что укладка газона проходила с нарушениями. Организацией не соблюдались требования FIFA.

Изначально объект должны были сдать текущем летом. Теперь подрядчик обещает завершить стройработы до конца года.

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#Новости#ЧМ-2018#Спорт#Опросы
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