Ростовчане смогут не платить за ЖКХ, пока не увидят счета в информсистеме

Ответственность за неразмещение, размещение не в срок и публикацию искаженной информации компании и физические лица начнут нести с 1 января 2018 года. Для нарушителей предусмотрены штрафы до двухсот пятидесяти тысяч рублей. "Кроме того, житель может не оплачивать счета, если их нет в информационной системе", - отметил заместитель министра. Он добавил, что это не значит, что людей освобождают от счетов: когда они появятся в системе, их нужно будет оплатить.