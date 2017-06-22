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Ростовчане смогут не платить за ЖКХ, пока не увидят счета в информсистеме

22 июня 2017, 09:29
Ростовчане смогут не платить за ЖКХ с 1 января 2018 года, если не увидят счета в государственной информационной системе, сообщил заместитель министра ЖКХ Ростовской области Валерий Былков.

"У ресурсоснабжающих, управляющих компаний, товариществ собственников жилья и кооперативов появляется обязанность размещать информацию о своей работе в государственной информационной системе с 1 июля", - сообщил Былков. Он отметил, что сейчас в системе есть сбои и неполадки.

Ответственность за неразмещение, размещение не в срок и публикацию искаженной информации компании и физические лица начнут нести с 1 января 2018 года. Для нарушителей предусмотрены штрафы до двухсот пятидесяти тысяч рублей. "Кроме того, житель может не оплачивать счета, если их нет в информационной системе", - отметил заместитель министра. Он добавил, что это не значит, что людей освобождают от счетов: когда они появятся в системе, их нужно будет оплатить.

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