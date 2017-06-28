Более 400 жителей Ростовской области отравились паленым алкоголем в 2017 г

Posted 28 июня 2017, 13:46
Published 28 июня 2017, 13:46
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
"В прошлом году за этот же период выявили 428 подобных инцидентов", - говорится в публикации.
Отмечается, что более чем в два раза уменьшилось число смертей от отравления алкоголем.
Как передает ведомство, в регионе прошло более 630 проверок точек по продаже спиртосодержащей продукции. В результате специалисты выявили множество нарушений, в том числе продажу товаров с истекшим сроком годности.
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