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Posted 28 июня 2017, 13:46

Published 28 июня 2017, 13:46

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Более 400 жителей Ростовской области отравились паленым алкоголем в 2017 г

28 июня 2017, 13:46
В Ростовской области в текущем году зафиксировали 401 случай отравления алкоголем, информирует региональное управление Роспотребнадзора.

"В прошлом году за этот же период выявили 428 подобных инцидентов", - говорится в публикации.

Отмечается, что более чем в два раза уменьшилось число смертей от отравления алкоголем.

Как передает ведомство, в регионе прошло более 630 проверок точек по продаже спиртосодержащей продукции. В результате специалисты выявили множество нарушений, в том числе продажу товаров с истекшим сроком годности.

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