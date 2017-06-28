Минкультуры предложило отказаться от аренды Парамоновских складов Ростова

"Учитывая крайне неудовлетворительное состояние памятника, а так же то, что за три года аренды не проведены мероприятия по его сохранению, Минкультуры области предложило собственнику Парамоновских складов "Эксплутационному предприятию" расторгнуть договор аренды с компанией "Альянс-М"", - сказано в документе. Министерство предлагает собственнику самостоятельно выполнить требования, предусмотренные действующим законодательством. По данным ответа ведомства, "Эксплутационному предприятию" было отправлено письмо с этим предложением, ответа пока не последовало.