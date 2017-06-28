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Минкультуры предложило отказаться от аренды Парамоновских складов Ростова

28 июня 2017, 23:38
Минкультуры Ростовской области предложило собственнику Парамоновских складов расторгнуть договор с арендатором, потому что тот ничего не делает для сохранения памятника, следует из ответа министерства культуры Ростовской области представителю движения "Городской патруль" Инне Федоровой.

"Учитывая крайне неудовлетворительное состояние памятника, а так же то, что за три года аренды не проведены мероприятия по его сохранению, Минкультуры области предложило собственнику Парамоновских складов "Эксплутационному предприятию" расторгнуть договор аренды с компанией "Альянс-М"", - сказано в документе. Министерство предлагает собственнику самостоятельно выполнить требования, предусмотренные действующим законодательством. По данным ответа ведомства, "Эксплутационному предприятию" было отправлено письмо с этим предложением, ответа пока не последовало.

Проект, который был разработан творческой мастерской "Новая Аттика" по заказу "Альянс-М", предусматривал на месте Парамоновских складов ресторан, фитнес-центр, офис, отель и множество террас. Он был отклонен Общественным советом министерства культуры Ростовской области, в среду члены совета должны представить письменные замечания и рекомендации по отклоненному проекту.

Как думаете, собственник сохранит Парамоновские склады?
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#Новости#Культура#Опросы
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