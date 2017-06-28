Сквер имени Тюленева в Ростове переименовали из-за ошибки в протоколе

По его словам, это принципиальная историческая ошибка. Ее обнаружили на днях при установке в сквере имени советского героя Тюленева стелы молодогвардейцу Тюленину. По словам историка, сквер в честь военачальника был назван еще в конце 70-х – начале 80-х годов, что подтверждают городские карты того времени.
В городском управлении культуры полагают, что никакой ошибки в написании фамилии нет, а сквер был переименован в 2005 году. "Не могли переименовать шило на мыло, потому что и там, и там советская эпоха, герой Советского союза – значимая фигура. Тюленин, конечно, молодогвардеец, но все-таки это не значит, что нужно переименовывать память о генерале", - считает Кожин.
Историк считает, что ошибка могла произойти в 2005 году при наборе протокола заседания городской комиссии по наименованиям. "В свое время, как я предполагаю, в 2005 году была допущена ошибка машинистки, которая написала "сквер Тюленина", а на самом деле сквер Тюленева. Видимо об этом забыли, и тот человек, который занимается комиссией сейчас, не проверила и дала такую одиозную информацию. Ошибка, которая была допущена в 2005 году, стала причиной неудобного факта с попаданием на стелу другого человека", - объяснил Кожин.
По словам историка, теперь городу нужно или изменять надпись на стеле, или задним числом переименовывать парк.