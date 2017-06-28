Сквер имени Тюленева в Ростове переименовали из-за ошибки в протоколе

Историк считает, что ошибка могла произойти в 2005 году при наборе протокола заседания городской комиссии по наименованиям. "В свое время, как я предполагаю, в 2005 году была допущена ошибка машинистки, которая написала "сквер Тюленина", а на самом деле сквер Тюленева. Видимо об этом забыли, и тот человек, который занимается комиссией сейчас, не проверила и дала такую одиозную информацию. Ошибка, которая была допущена в 2005 году, стала причиной неудобного факта с попаданием на стелу другого человека", - объяснил Кожин.