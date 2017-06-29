У ростовского режиссера Серебренникова нашли недвижимость в Европе

Как сообщалось ранее в мае в квартире Кирилла Серебренникова были проведены обыски, после чего режиссер был доставлен в СКР на допрос. Позже Серебренников стал проходить по делу как свидетель. Обыск в квартире Серебренникова вызвали широкий общественный резонанс, в поддержку режиссёра выступили многие представители театрального сообщества.