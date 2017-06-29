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У ростовского режиссера Серебренникова нашли недвижимость в Европе

29 июня 2017, 17:14
Следствие обнаружило у режиссера из Ростова-на-Дону Кирилла Серебренникова, недвижимость в Германии, сообщает телеграм-канал Mash, ссылаясь на данные СКР.

Речь идет о квартире стоимостью 300 тысяч евро, купленной в 2012 году, в период финансирования проектов "Седьмой студии" Минкультуры РФ.

Кроме того, следователи выявили порядка 160 фирм-однодневок, при помощи которых выводились деньги. Из документов следует, что руководство закупало у этих фирм различные товары, однако, как оказалось, в реальности услуги не поставлялись.

Напомним, что по версии следствия, руководители "Седьмой студии" с 2011 по 2014 год похитили бюджетные средства в размере 200 миллионов рублей, выделенные государством на популяризацию искусства.

Как сообщалось ранее в мае в квартире Кирилла Серебренникова были проведены обыски, после чего режиссер был доставлен в СКР на допрос. Позже Серебренников стал проходить по делу как свидетель. Обыск в квартире Серебренникова вызвали широкий общественный резонанс, в поддержку режиссёра выступили многие представители театрального сообщества.

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#Новости#Происшествия
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