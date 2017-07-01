Ростовчане платят за купание в запрещенных местах

"Купаться в этом водоеме запрещено. Однако на территории отсутствует табличка с предупредительной информацией. Спасателей в этом месте также нет", - говорится в публикации.
Отмечается, что на берегу с отдыхающих берут деньги за пользование беседкой. В воде можно увидеть катамараны. При этом руководство, которое является ответственным за пользованием водоемом, найти не удалось.
Эта информация стала известна после рейдов по несанкционированным пляжам. Мероприятия состоялись в пятницу. Уточняется, что местные жители продолжают отдыхать на незаконных пляжах. К ним также относятся берега реки Дон и Кумженская роща.
Напомним, сейчас в городе работает три муниципальных пляжа. Ранее появились сведения, что в регионе текущим летом утонули уже несколько человек.
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