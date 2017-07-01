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Ростовчане платят за купание в запрещенных местах

1 июля 2017, 15:49
В Ростове-на-Дону за отдых у Ростовского моря, где запрещено купаться, с местных жителей берут деньги, информирует горадминистрация.

"Купаться в этом водоеме запрещено. Однако на территории отсутствует табличка с предупредительной информацией. Спасателей в этом месте также нет", - говорится в публикации.

Отмечается, что на берегу с отдыхающих берут деньги за пользование беседкой. В воде можно увидеть катамараны. При этом руководство, которое является ответственным за пользованием водоемом, найти не удалось.

Эта информация стала известна после рейдов по несанкционированным пляжам. Мероприятия состоялись в пятницу. Уточняется, что местные жители продолжают отдыхать на незаконных пляжах. К ним также относятся берега реки Дон и Кумженская роща.

Напомним, сейчас в городе работает три муниципальных пляжа. Ранее появились сведения, что в регионе текущим летом утонули уже несколько человек.

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Вы уже купались в этом году?
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#Новости#Происшествия#Опросы
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