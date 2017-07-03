Будущее хоккея в Ростове оказалось под угрозой из-за ремонта Дворца спорта

По словам президента ХК "Ростов" Робертаса Кучинскаса, Ice Arena и Дворец спорта являются сертифицированными спортивными сооружениями, расположенными в южной столице. Но нужно учитывать, что во Дворце спорта проводились занятия для трех сотен юных хоккеистов. "Закрытие этой спортивной площадки затрагивает будущее зимних видов спорта в регионе, в том числе и ростовского хоккея из-за серьезного дефицита льда", - считает Кучинскас.