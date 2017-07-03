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Будущее хоккея в Ростове оказалось под угрозой из-за ремонта Дворца спорта

3 июля 2017, 17:22
Ростовские "кондоры" вынуждены покинуть домашнюю арену из-за запланированной реконструкции Дворца спорта в Ростове, говорится в сообщении хоккейного клуба.

В ближайшие годы "Ростову" придется проводить матчи первенства Высшей хоккейной лиги на тренировочной площадке в Ice Arena в Западном жилом массиве. До этого клубу предстоит установить на своей тренировочной площадке трибуны на 600 зрительских мест.

По словам президента ХК "Ростов" Робертаса Кучинскаса, Ice Arena и Дворец спорта являются сертифицированными спортивными сооружениями, расположенными в южной столице. Но нужно учитывать, что во Дворце спорта проводились занятия для трех сотен юных хоккеистов. "Закрытие этой спортивной площадки затрагивает будущее зимних видов спорта в регионе, в том числе и ростовского хоккея из-за серьезного дефицита льда", - считает Кучинскас.

При этом, по данным руководителей команды "кондоров" проектную документацию для реконструкции Дворца спорта планируется подготовить в ближайшие два года. Но руководство спортивного сооружения уже сейчас потребовало от хоккеистов покинуть Дворец.

Напомним, что ХК "Ростов" в 2017 году стал обладателем Кубка Федерации и победителем регулярного чемпионата ВХЛ.

р2

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