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Posted 5 июля 2017, 14:54

Published 5 июля 2017, 14:54

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Компания Nissan вернула Juke в Россию

5 июля 2017, 14:54
Российские автодилеры возобновили продажи кроссовера Nissan Juke, сообщает "Коммерсант".

В автосалонах страны автомобиль представлен в пяти комплектациях. Так, стоимость версии SE начинается от миллиона рублей, модификации SE+ и SE+ Perso представлены от 1,1 миллиона рублей, цена на LE и LE Perso начинается от 1,2 миллиона рублей.

Покупателям доступны девять вариантов цвета кузова и четыре варианта заводских пакетов персонализации. Для России Nissan Juke будет поставляться с 117-сильным 1,6-литровым бензиновым мотором и вариатором.

Весной прошлого года продажи кроссовера на российском авторынке были приостановлены по причине колебания валютного рынка.

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#Технологии#Новости
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