Компания Nissan вернула Juke в Россию

Posted 5 июля 2017, 14:54
Published 5 июля 2017, 14:54
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
В автосалонах страны автомобиль представлен в пяти комплектациях. Так, стоимость версии SE начинается от миллиона рублей, модификации SE+ и SE+ Perso представлены от 1,1 миллиона рублей, цена на LE и LE Perso начинается от 1,2 миллиона рублей.
Покупателям доступны девять вариантов цвета кузова и четыре варианта заводских пакетов персонализации. Для России Nissan Juke будет поставляться с 117-сильным 1,6-литровым бензиновым мотором и вариатором.
Весной прошлого года продажи кроссовера на российском авторынке были приостановлены по причине колебания валютного рынка.
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