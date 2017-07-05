Компания Nissan вернула Juke в Россию

В автосалонах страны автомобиль представлен в пяти комплектациях. Так, стоимость версии SE начинается от миллиона рублей, модификации SE+ и SE+ Perso представлены от 1,1 миллиона рублей, цена на LE и LE Perso начинается от 1,2 миллиона рублей.