За три дня в Ростовской области утонули 14 человек

В Красносулинском районе 30 июня утонул пьяный мужчина. Он купался в необорудованном месте.
Далее 2 июля мужчина пытался переплыть пруд "Францевский" и утонул. В этот же день в Таганрогском заливе погиб пьяный мужчина. В станице Базковская утонула женщина из-за остановки сердца.
В акватории Миусского лимана 3 июля нашли тело мужчины.
"В 71% случаев гибель произошла из-за несоблюдения требований безопасности на воде. Также часто люди тонут из-за купания в пьяном виде", - говорится в публикации.
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