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За три дня в Ростовской области утонули 14 человек

5 июля 2017, 17:32
В Ростовской области с 30 июня по 3 июля в водоемах утонули 14 человек, информирует в среду региональное УМЧС РФ.

В Красносулинском районе 30 июня утонул пьяный мужчина. Он купался в необорудованном месте.

Далее 2 июля мужчина пытался переплыть пруд "Францевский" и утонул. В этот же день в Таганрогском заливе погиб пьяный мужчина. В станице Базковская утонула женщина из-за остановки сердца.

В акватории Миусского лимана 3 июля нашли тело мужчины.

"В 71% случаев гибель произошла из-за несоблюдения требований безопасности на воде. Также часто люди тонут из-за купания в пьяном виде", - говорится в публикации.

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#Новости#Происшествия#Опросы
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