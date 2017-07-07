Новые шахтеры обратились за возвратом зарплаты в Ростовской области

"Работа по погашению задолженности перед бывшими шахтерами продолжается. Мы зарезервировали деньги для тех людей, которые их еще не получили. В настоящее время, по нашим подсчетам, за пределами Ростовской области находятся еще около 70-80 человек. Из них 34 уже оформили документы и выплаты им прошли. Сейчас появилось еще 9 человек, которые оформляют документы", - говорит он.
По словам замгубернатора, к настоящему времени погасили задолженность перед почти тремя тысячами работников ГК "Кингкоул" на сумму 310 миллионов рублей. Речь идет о выплатах зарплаты, компенсационные выплаты (отпускные, алименты, компенсации за просрочку платежей) дадут после реализации имущества компании. Работникам шахт также выдали 810 тонн угля. Сами шахтеры называют сумму долга в 374 миллиона рублей, в том числе 49 миллионов - за положенный за три года уголь.
Продолжается погашение задолженности перед горняками сервисных предприятий. К настоящему времени из порядка 500 шахтеров деньги получили 440 человек.