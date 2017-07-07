Новые шахтеры обратились за возвратом зарплаты в Ростовской области

"Работа по погашению задолженности перед бывшими шахтерами продолжается. Мы зарезервировали деньги для тех людей, которые их еще не получили. В настоящее время, по нашим подсчетам, за пределами Ростовской области находятся еще около 70-80 человек. Из них 34 уже оформили документы и выплаты им прошли. Сейчас появилось еще 9 человек, которые оформляют документы", - говорит он.