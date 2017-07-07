Пять туристических маршрутов разработали в Ростове для гостей мундиаля

Posted 7 июля 2017, 14:23
Published 7 июля 2017, 14:23
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
"Это Ростов спортивный, Ростов культурный, Ростов исторический, Ростов литературный и семейный Ростов. Все они сформированы таким образом, чтобы удовлетворить запросы людей с разными предпочтениями, и чтобы все объекты находились в пешей доступности", — рассказала она.
По словам Гвоздевой, одним из направлений деятельности волонтеров станет сопровождение туристов. Для этого в городе будет создан лингвистический центр. Всего до конца года планируют отобрать еще 1400 городских волонтеров. Добровольцев от оргкомитета больше набирать не будут.