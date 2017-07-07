Пять туристических маршрутов разработали в Ростове для гостей мундиаля

По словам Гвоздевой, одним из направлений деятельности волонтеров станет сопровождение туристов. Для этого в городе будет создан лингвистический центр. Всего до конца года планируют отобрать еще 1400 городских волонтеров. Добровольцев от оргкомитета больше набирать не будут.