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Posted 7 июля 2017, 14:23

Published 7 июля 2017, 14:23

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Пять туристических маршрутов разработали в Ростове для гостей мундиаля

7 июля 2017, 14:23
Пять туристических маршрутов разработали в городе Ростове-на-Дону в преддверии чемпионата мира по футболу 2018, сообщила на пресс-конференции в четверг руководитель центра подготовки городских волонтеров Вера Гвоздева.

"Это Ростов спортивный, Ростов культурный, Ростов исторический, Ростов литературный и семейный Ростов. Все они сформированы таким образом, чтобы удовлетворить запросы людей с разными предпочтениями, и чтобы все объекты находились в пешей доступности", — рассказала она.

По словам Гвоздевой, одним из направлений деятельности волонтеров станет сопровождение туристов. Для этого в городе будет создан лингвистический центр. Всего до конца года планируют отобрать еще 1400 городских волонтеров. Добровольцев от оргкомитета больше набирать не будут.

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#Город#Новости
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