СКЖД проверит информацию о жалобах на запрет провожать родственников

"Такие требования установило федеральное законодательство в целях безопасности. Сделан запрос на вокзал, информацию будет позже", – сообщил он.
Согласно федеральному закону, вступившему в силу на всей территории России с 1 июля, на перрон пускают только людей, у которых есть проездные документы – то есть билеты, пояснил собеседник.
Жалобы ростовчан на неудобство и тяжелые сумки, с которыми теперь нельзя помочь прибывающим и отъезжающим родственникам, появились в Сети.
"Неизвестно, какая контора должна будет этим заниматься. Да и кто мы? Есть законодательство, которое надо исполнять на всех железнодорожных вокзалах, автовокзалах", – заключил он.