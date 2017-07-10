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СКЖД проверит информацию о жалобах на запрет провожать родственников

10 июля 2017, 15:11
Провожающие пассажиров лица согласно новому закону с 1 июля не допускаются на территорию ростовских вокзалов, рассказал представитель филиала ОАО "РЖД» – Северо-Кавказская железная дорога".

"Такие требования установило федеральное законодательство в целях безопасности. Сделан запрос на вокзал, информацию будет позже", – сообщил он.

Согласно федеральному закону, вступившему в силу на всей территории России с 1 июля, на перрон пускают только людей, у которых есть проездные документы – то есть билеты, пояснил собеседник.

Жалобы ростовчан на неудобство и тяжелые сумки, с которыми теперь нельзя помочь прибывающим и отъезжающим родственникам, появились в Сети.

"Неизвестно, какая контора должна будет этим заниматься. Да и кто мы? Есть законодательство, которое надо исполнять на всех железнодорожных вокзалах, автовокзалах", – заключил он.

Вы часто путешествуете поездом?
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