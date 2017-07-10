rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Жителю Таганрога пришлось купить два гроба для одного родственника

10 июля 2017, 18:03
Похоронное бюро Таганрога проверяет информацию об отказе в захоронении местного жителя в купленном "на стороне" гробе, сообщил директор городского МУП "Погребально-ритуальные услуги" Леонид Кожухов.

В Интернете появилась информация о том, что купленный жителем города у другой организации гроб похоронное бюро использовать отказалось. По информации, фирма вынудила гражданина приобрести у нее второй гроб для этих целей. В день захоронения к дому жителя Таганрога приехали два катафалка с двумя гробами.

По словам Кожухова, с двумя гробами к квартире жителя Таганрога не приезжали, о чем свидетельствуют объяснительная и записи в журналах.

"Катафалк приехал на один адрес, а гроб был направлен на другой адрес. Когда человек находится в таком состоянии, мы не расспрашиваем, зачем вам другой гроб – может быть, там лежит еще один покойник, но без документов", – пояснил он.

Сейчас идет разбирательство с участниками этой процедуры, материалы по инциденту собираются, заключил Кожухов.

Материалы по теме
Власти Ростова утвердили минимальную стоимость похоронПохороны основателя группы ППК пройдут в понедельник в БатайскеВ Таганроге у женщины изъяли 20 пакетов с наркотиками
#Новости#Анастасия Жирнякова#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00