Жителю Таганрога пришлось купить два гроба для одного родственника

В Интернете появилась информация о том, что купленный жителем города у другой организации гроб похоронное бюро использовать отказалось. По информации, фирма вынудила гражданина приобрести у нее второй гроб для этих целей. В день захоронения к дому жителя Таганрога приехали два катафалка с двумя гробами.
По словам Кожухова, с двумя гробами к квартире жителя Таганрога не приезжали, о чем свидетельствуют объяснительная и записи в журналах.
"Катафалк приехал на один адрес, а гроб был направлен на другой адрес. Когда человек находится в таком состоянии, мы не расспрашиваем, зачем вам другой гроб – может быть, там лежит еще один покойник, но без документов", – пояснил он.
Сейчас идет разбирательство с участниками этой процедуры, материалы по инциденту собираются, заключил Кожухов.