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Posted 11 июля 2017, 13:25

Published 11 июля 2017, 13:25

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Ростовские власти разработали схему реабилитации РЭМЗ

11 июля 2017, 13:25
План восстановления крупнейшего завода по изготовлению арматуры, являющегося градообразующим предприятием для Шахт, разработали в Ростовской области, сообщила горадминистрация.

"В свое время Ростовский электрометаллургический завод дал городу большой приток инвестиций, в настоящее время предприятие испытывает большие трудности", - сказано в сообщении.

Отмечается, что городская администрация прорабатывает объемы запасов ресурсов, которые необходимы для привлечения инвесторов. Главным препятствием является высокая кадастровая стоимость земли.

Вместе с тем, по месту положения Шахты выгодно отличаются от ряда донских городов наличием железной дороги и федеральной трассы.

р3

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