Ростовские власти разработали схему реабилитации РЭМЗ

Posted 11 июля 2017, 13:25
Published 11 июля 2017, 13:25
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
"В свое время Ростовский электрометаллургический завод дал городу большой приток инвестиций, в настоящее время предприятие испытывает большие трудности", - сказано в сообщении.
Отмечается, что городская администрация прорабатывает объемы запасов ресурсов, которые необходимы для привлечения инвесторов. Главным препятствием является высокая кадастровая стоимость земли.
Вместе с тем, по месту положения Шахты выгодно отличаются от ряда донских городов наличием железной дороги и федеральной трассы.
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