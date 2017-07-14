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Ростовские власти боятся жалоб иностранных футболистов на качество газонов

14 июля 2017, 12:15
Одним из важнейших вопросов в подготовке к чемпионату мира по футболу в Ростове в 2018 году является подготовка газона на футбольных полях, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"В Ростов должна быть вовремя и в полном объеме поставлена техника для посадки газона, потому что если нарушаются сроки, как известно, стелется рулонный газон", – сообщил губернатор.

Он пояснил, что за 25 часов непрерывной работы каждый квадратный сантиметр такого газона прошивается специальными нитями.

"Но это совсем не значит, что газон будет соответствовать качеству", – подчеркнул он. Есть примеры, когда рулонный газон не приживается и высыхает местами, продолжил Голубев.

"Может быть, вы слышали высказывание одного из известных футболистов, который сказал, что он почувствовал некоторые нюансы в качестве газона. Поэтому нужно сделать все, чтобы обеспечить именно засев газона и наивысшее качество", – обозначил он.

Губернатор также добавил, что в вопросе засева газона речь идет не только об основном поле, но и о тренировочных площадках.

В 2017 году в Ростове временно запрещали проводить футбольные матчи из-за ненадлежащего качества газона на стадионе "Олимп-2".

Какой нужен газон на ЧМ-2018?
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