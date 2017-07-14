Ростовские власти боятся жалоб иностранных футболистов на качество газонов

"В Ростов должна быть вовремя и в полном объеме поставлена техника для посадки газона, потому что если нарушаются сроки, как известно, стелется рулонный газон", – сообщил губернатор.
Он пояснил, что за 25 часов непрерывной работы каждый квадратный сантиметр такого газона прошивается специальными нитями.
"Но это совсем не значит, что газон будет соответствовать качеству", – подчеркнул он. Есть примеры, когда рулонный газон не приживается и высыхает местами, продолжил Голубев.
"Может быть, вы слышали высказывание одного из известных футболистов, который сказал, что он почувствовал некоторые нюансы в качестве газона. Поэтому нужно сделать все, чтобы обеспечить именно засев газона и наивысшее качество", – обозначил он.
Губернатор также добавил, что в вопросе засева газона речь идет не только об основном поле, но и о тренировочных площадках.
В 2017 году в Ростове временно запрещали проводить футбольные матчи из-за ненадлежащего качества газона на стадионе "Олимп-2".