Земли в двух районах изъяли под стройку дороги в Ростовской области

Власти Ростовской области, не найдя альтернативы, изъяли несколько земельных участков у собственников в двух районах, сообщило региональное правительство.

"Распоряжение об изъятии подписали 5 июля текущего года", - сказано в сообщении. Отмечается, что у региона не нашлось равноценной земли в госсобственности, поэтому в Мясниковском и Аксайском районах изъяли несколько участков промышленного и сельскохозяйственного назначения. Собственникам выплатят денежное вознаграждение согласно установленным нормам. В частности, под число изъятых попали земли ООО "КМСЦ", колхоза "Колос", и двух частных лиц. Напомним, ранее сообщалось, что в регионе собираются выкупить порядка 10 гектаров земли под строительство дороги к новому кладбищу в Ростове. р3 Вы готовы отдать свою собственность под госнужды? Да Нет Проголосовать Проголосовало: 0 чел.