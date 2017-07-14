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Posted 14 июля 2017, 12:18

Published 14 июля 2017, 12:18

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Земли в двух районах изъяли под стройку дороги в Ростовской области

14 июля 2017, 12:18
Власти Ростовской области, не найдя альтернативы, изъяли несколько земельных участков у собственников в двух районах, сообщило региональное правительство.

"Распоряжение об изъятии подписали 5 июля текущего года", - сказано в сообщении.

Отмечается, что у региона не нашлось равноценной земли в госсобственности, поэтому в Мясниковском и Аксайском районах изъяли несколько участков промышленного и сельскохозяйственного назначения. Собственникам выплатят денежное вознаграждение согласно установленным нормам.

В частности, под число изъятых попали земли ООО "КМСЦ", колхоза "Колос", и двух частных лиц.

Напомним, ранее сообщалось, что в регионе собираются выкупить порядка 10 гектаров земли под строительство дороги к новому кладбищу в Ростове.

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