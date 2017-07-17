В августе завершится ремонт мемориала в Змиевской балке в Ростове

Posted 17 июля 2017, 08:22
Published 17 июля 2017, 08:22
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
"На мероприятия выделили 5 миллионов рублей. В ходе конкурса был подписан договор на создание проекта работ", - говорится в публикации.
Отмечается, что все работы будут завершены к 7 августа.
Мемориал в городе появился почти 20 лет назад. Он стал объектом культурного наследия.
Кроме того, в донской столице проходят благоустроительные работы к ЧМ по футболу в 2018 году. Специалисты также возводят новые стадион и аэропорт. Помимо этого закупается новый общественный транспорт.
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