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Posted 17 июля 2017, 08:22

Published 17 июля 2017, 08:22

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

В августе завершится ремонт мемориала в Змиевской балке в Ростове

17 июля 2017, 08:22
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону к 7 августа специалисты завершат ремонт мемориала "Памяти жертв фашизма в Змиевской балке", эти сведения передает горадминистрация.

"На мероприятия выделили 5 миллионов рублей. В ходе конкурса был подписан договор на создание проекта работ", - говорится в публикации.

Отмечается, что все работы будут завершены к 7 августа.

Мемориал в городе появился почти 20 лет назад. Он стал объектом культурного наследия.

Кроме того, в донской столице проходят благоустроительные работы к ЧМ по футболу в 2018 году. Специалисты также возводят новые стадион и аэропорт. Помимо этого закупается новый общественный транспорт.

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#Общество#Новости Ростова#Новости
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