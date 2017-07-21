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Posted 21 июля 2017, 15:01

Published 21 июля 2017, 15:01

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Труп утонувшего неделю назад мужчины найден в карьере под Ростовом

21 июля 2017, 15:01
Проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины в карьере города Зернограда Ростовской области, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы ГУ МВД по региону.

В четверг местный житель случайно наткнулся на труп неизвестного человека в водоеме на улице Лубяного города Зернограда.

Мужчина вызвал на место происшествия сотрудников полиции. Выяснилось, что утонувший является местным жителем, он пропал около недели назад. Тело направлено на судмедэкспертизу для выяснения причин смерти.

"По данному факту проводится проверка. Расследованием происшествия занимается СК по региону", - отметил сотрудник ведомства.

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