Труп утонувшего неделю назад мужчины найден в карьере под Ростовом

Posted 21 июля 2017, 15:01
Published 21 июля 2017, 15:01
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
В четверг местный житель случайно наткнулся на труп неизвестного человека в водоеме на улице Лубяного города Зернограда.
Мужчина вызвал на место происшествия сотрудников полиции. Выяснилось, что утонувший является местным жителем, он пропал около недели назад. Тело направлено на судмедэкспертизу для выяснения причин смерти.
"По данному факту проводится проверка. Расследованием происшествия занимается СК по региону", - отметил сотрудник ведомства.