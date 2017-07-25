Воронежская компания потребовала банкротства "Евродона"

Заявление было подано в арбитраж 24 июля, дата, когда оно будет рассмотрено, пока неизвестна. По информации, появившейся в СМИ, между сторонами был заключен договор на поставку кукурузы. Донской производитель птицы задолжал воронежскому поставщику 3,3 миллиона рублей.
По информации системы СПАРК, предприятие ООО "Лига" зарегистрировано на территории Воронежской области в 2006 году. Компания специализируется на оптовой торговле зерном. По итогам 2015 года доходы компании превысили 314,1 миллиона рублей, выручка составила — 9,5 миллиона рублей.
Группа компаний "Евродон" представляет собой агрокомплекс по производству птицы. На данный момент в производстве индейки задействовано около 300 птичников и 30 площадок выращивания и подращивания. Ранее стало известно о переходе контроля над шестью предприятиями, входящими в ГК "Евродон" под контроль Внешэкономбанка.
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