Воронежская компания потребовала банкротства "Евродона"

Заявление было подано в арбитраж 24 июля, дата, когда оно будет рассмотрено, пока неизвестна. По информации, появившейся в СМИ, между сторонами был заключен договор на поставку кукурузы. Донской производитель птицы задолжал воронежскому поставщику 3,3 миллиона рублей.