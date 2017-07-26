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Posted 26 июля 2017, 13:34

Published 26 июля 2017, 13:34

Modified 1 октября, 13:05

Updated 1 октября, 13:05

От укусов клещей заболели лихорадкой 35 дончан

26 июля 2017, 13:34
В Ростовской области с начала текущего года из-за укусов клещей крымскую геморрагическую лихорадку выявили у 35 местных жителей, информирует региональное управление Роспотребнадзора.

"Такие случаи зафиксировали на 15 административных территориях. В прошлом году за такой же период лихорадку выявили у 51 человека", - говорится в публикации.

Отмечается, что из-за укусов клещей в медучреждения обратились почти 7,1 тысячи граждан. Этот показатель уменьшился на 16% за год.

Также в области проходят противоклещевые обработки территорий.

р1

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