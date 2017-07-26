Парк и спортобъекты построят в Александровской роще в Ростове

Posted 26 июля 2017,, 10:58
Published 26 июля 2017,, 10:58
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
"По проекту в роще появятся бульвар площадью 42,7 тысячи квадратных метров и парковая зона площадью 143,5 тысячи квадратных метров", - сказано в сообщении.
В парке будет зона отдыха с детскими площадками, зона для пикников и физкультурно-оздоровительная зона с трибуной, гимнастическими комплексами и полями для волейбола и баскетбола.
Напомним, ранее местные жители обращались к властям с просьбой обустроить по улице Вересова зону отдыха вместо планируемых новостроек.
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