Дороги к тренировочным стадионам украсят символикой ЧМ-2018 в Ростове

"По основным маршрутам движения клиентских групп мы планируем установку архитектурных форм футбольной тематики. Первые образцы будут установлены на проспекте Шолохова к 10 августа. К сентябрю этого года мы планируем увеличить их количество и разнообразие", - сказал он.