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Дороги к тренировочным стадионам украсят символикой ЧМ-2018 в Ростове

27 июля 2017, 08:59
Дороги к четырем тренировочным стадионам к чемпионату мира по футболу в 2018 году в Ростове-на-Дону украсят символикой мундиаля, сообщил замглавы городской администрации по вопросам ЖКХ Владимир Сакеллариус.

"По основным маршрутам движения клиентских групп мы планируем установку архитектурных форм футбольной тематики. Первые образцы будут установлены на проспекте Шолохова к 10 августа. К сентябрю этого года мы планируем увеличить их количество и разнообразие", - сказал он.

На благоустройство подъезда к стадиону "Олимп-2" по проспекту Шолохова в Ростове выделили 21 миллион рублей. Планируется установить игровые площадки, обустроить газоны, высадить новые зеленые насаждения и установить малые архитектурные формы. Контракт по данному объекту намерены заключить в начале сентября.

На прилегающей территории к стадиону "Локомотив" и по проспекту Стачки планируется выполнение работ по озеленению. На эти цели выделили 5,7 миллиона рублей. Завершить работы планируют к ноябрю.

У стадиона СКА власти города посеяли газон за 1,3 миллиона рублей, а также ведутся работы по вырубке и очистке территории от мелколесья, завершить которые планируют также к ноябрю.

Благоустройство прилегающей территории к стадиону "Труд" будет осуществляться одновременно с окончанием работ по его реконструкции. "Эти работы носят текущий характер, и не требуют значительных финансовых затрат", - сказал Сакеллариус.

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