Дороги к тренировочным стадионам украсят символикой ЧМ-2018 в Ростове

"По основным маршрутам движения клиентских групп мы планируем установку архитектурных форм футбольной тематики. Первые образцы будут установлены на проспекте Шолохова к 10 августа. К сентябрю этого года мы планируем увеличить их количество и разнообразие", - сказал он.
На благоустройство подъезда к стадиону "Олимп-2" по проспекту Шолохова в Ростове выделили 21 миллион рублей. Планируется установить игровые площадки, обустроить газоны, высадить новые зеленые насаждения и установить малые архитектурные формы. Контракт по данному объекту намерены заключить в начале сентября.
На прилегающей территории к стадиону "Локомотив" и по проспекту Стачки планируется выполнение работ по озеленению. На эти цели выделили 5,7 миллиона рублей. Завершить работы планируют к ноябрю.
У стадиона СКА власти города посеяли газон за 1,3 миллиона рублей, а также ведутся работы по вырубке и очистке территории от мелколесья, завершить которые планируют также к ноябрю.
Благоустройство прилегающей территории к стадиону "Труд" будет осуществляться одновременно с окончанием работ по его реконструкции. "Эти работы носят текущий характер, и не требуют значительных финансовых затрат", - сказал Сакеллариус.