Ростов получит допфинансирование на содержание объектов ЧМ-2018

"Мы видим, какие масштабные преобразования проведены, и какие еще предстоит сделать до начала чемпионата мира по футболу. Перед нами задача в содержании отремонтированных и построенных объектов с применением новых технологий. Без дополнительной высокотехнологичной и высокопроизводительной техники решить эти задачи будет крайне сложно", - отметил он.