Ростов получит допфинансирование на содержание объектов ЧМ-2018

"Мы видим, какие масштабные преобразования проведены, и какие еще предстоит сделать до начала чемпионата мира по футболу. Перед нами задача в содержании отремонтированных и построенных объектов с применением новых технологий. Без дополнительной высокотехнологичной и высокопроизводительной техники решить эти задачи будет крайне сложно", - отметил он.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал рассмотреть вопрос о выделении дополнительного финансирования для благоустройства города к чемпионату. Помимо новой техники, власти намерены отремонтировать фасады зданий еще около 30 домов в центральной части города. На это, по предварительным оценкам, потребуется около 150 миллионов рублей.