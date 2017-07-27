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Ростов получит допфинансирование на содержание объектов ЧМ-2018

27 июля 2017, 09:45
Коммунальной техники не хватает Ростову-на-Дону для содержания отремонтированных и построенных к чемпионату мира по футболу в 2018 года инфраструктурных объектов, сообщил на совещании по вопросам благоустройства города к мундиалю замглавы городской администрации по вопросам ЖКХ Владимир Сакеллариус.
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ЧМ-2018

"Мы видим, какие масштабные преобразования проведены, и какие еще предстоит сделать до начала чемпионата мира по футболу. Перед нами задача в содержании отремонтированных и построенных объектов с применением новых технологий. Без дополнительной высокотехнологичной и высокопроизводительной техники решить эти задачи будет крайне сложно", - отметил он.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал рассмотреть вопрос о выделении дополнительного финансирования для благоустройства города к чемпионату. Помимо новой техники, власти намерены отремонтировать фасады зданий еще около 30 домов в центральной части города. На это, по предварительным оценкам, потребуется около 150 миллионов рублей.

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#Новости#ЧМ-2018#Город#Опросы
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