Ростовчанам запретят шуметь не только ночью, но и днем

Posted 27 июля 2017,, 11:00
Published 27 июля 2017,, 11:00
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Действующий закон о тишине предполагает административный штраф за шум от телевизора, строительных работ, игры на музыкальных инструментах, а также пения, однако распространяется он только на период с 23.00 часов до 7.00 часов следующего дня (в выходные и праздничные нерабочие дни с 23.00 часов до 8.00 часов следующего дня).
Новый закон в случае его принятия предполагает ответственность за дискомфортный шум с улицы в оставшиеся часы суток.
"Особого внимания заслуживает закон о тишине, который также будет рассматриваться в Ростовской области", – сообщила она.
Уникальность подхода к закону заключается в том, что ростовчане в течение 20 дней получили возможность проголосовать на сайте за или против принятия этого закона, отметила Рукавишникова. Голосование проводилось на сайте донского парламента.
"За время интерактивного опроса проголосовали "за" более 75% респондентов", – отметила спикер.
Всего в опросе приняло участие более 4 тысяч человек, добавила она.