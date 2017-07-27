Ростовчанам запретят шуметь не только ночью, но и днем

Действующий закон о тишине предполагает административный штраф за шум от телевизора, строительных работ, игры на музыкальных инструментах, а также пения, однако распространяется он только на период с 23.00 часов до 7.00 часов следующего дня (в выходные и праздничные нерабочие дни с 23.00 часов до 8.00 часов следующего дня).