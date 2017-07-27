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Posted 27 июля 2017,, 11:00

Published 27 июля 2017,, 11:00

Modified Сегодня, 11:00

Updated Сегодня, 11:00

Ростовчанам запретят шуметь не только ночью, но и днем

27 июля 2017, 11:00
Ростовчане проголосовали за принятие закона о тишине на улице в дневное время, рассказала заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области, председатель комитета по законодательству Ирина Рукавишникова.

Действующий закон о тишине предполагает административный штраф за шум от телевизора, строительных работ, игры на музыкальных инструментах, а также пения, однако распространяется он только на период с 23.00 часов до 7.00 часов следующего дня (в выходные и праздничные нерабочие дни с 23.00 часов до 8.00 часов следующего дня).

Новый закон в случае его принятия предполагает ответственность за дискомфортный шум с улицы в оставшиеся часы суток.

"Особого внимания заслуживает закон о тишине, который также будет рассматриваться в Ростовской области", – сообщила она.

Уникальность подхода к закону заключается в том, что ростовчане в течение 20 дней получили возможность проголосовать на сайте за или против принятия этого закона, отметила Рукавишникова. Голосование проводилось на сайте донского парламента.

"За время интерактивного опроса проголосовали "за" более 75% респондентов", – отметила спикер.

Всего в опросе приняло участие более 4 тысяч человек, добавила она.

А вас раздражает шум с улицы?
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