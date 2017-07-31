Петиция о стоимости проезда в гортранспорте Ростова набрала 7 тыс голосов

Posted 31 июля 2017, 15:29
Published 31 июля 2017, 15:29
Modified 1 октября, 13:54
Updated 1 октября, 13:54
"На данный момент нет маршруток, в которых есть терминалы для оплаты проезда транспортными картами. Также сложно найти устройства для пополнения карт", - говорится в публикации.
Автор поста отметила, что, если в пассажирском транспорте не работает терминал, то разрешили не оплачивать проезд. Однако местная жительница уверена, что водители будут выгонять из автобусов.
Напомним, с августа в автобусах за поездку придется платить 20 рублей при использовании карты. Без нее стоимость составит 25 рублей. Такая же цена будет и в маршрутках.
Ранее один из депутатов городской думы попросил отложить на месяц нововведения.
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