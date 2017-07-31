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Posted 31 июля 2017, 15:29

Published 31 июля 2017, 15:29

Modified 1 октября, 13:54

Updated 1 октября, 13:54

Петиция о стоимости проезда в гортранспорте Ростова набрала 7 тыс голосов

31 июля 2017, 15:29
Почти семь тысяч жителей Ростова-на-Дону подписали петицию с требованием не менять стоимость проезда в городском транспорте, обращение размещено на сайте Change.org.

"На данный момент нет маршруток, в которых есть терминалы для оплаты проезда транспортными картами. Также сложно найти устройства для пополнения карт", - говорится в публикации.

Автор поста отметила, что, если в пассажирском транспорте не работает терминал, то разрешили не оплачивать проезд. Однако местная жительница уверена, что водители будут выгонять из автобусов.

Напомним, с августа в автобусах за поездку придется платить 20 рублей при использовании карты. Без нее стоимость составит 25 рублей. Такая же цена будет и в маршрутках.

Ранее один из депутатов городской думы попросил отложить на месяц нововведения.

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