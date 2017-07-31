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Posted 31 июля 2017, 12:57

Published 31 июля 2017, 12:57

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

В Ростове заработал мобильный пункт приема тестирования на ВИЧ

31 июля 2017, 12:57
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Новости Ростова
В Ростове-на-Дону начал действовать мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ и вирусные гепатиты, информирует в среду горадминистрация.

"Пункт экспресс-тестирования заработал 28 июля. Он прекратит работу в конце года. В этот период его можно будет найти в парках, торговых центрах", - говорится в публикации.

В медучреждениях распространяются информационные листовки. В мероприятиях участвуют волонтеры.

Также в городе утвержден план по противодействию распространению ВИЧ. Планируется подключить к обследованию не менее 20% горожан.

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#Общество#Новости Ростова#Новости
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