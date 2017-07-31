В Ростове заработал мобильный пункт приема тестирования на ВИЧ

Posted 31 июля 2017, 12:57
Published 31 июля 2017, 12:57
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
"Пункт экспресс-тестирования заработал 28 июля. Он прекратит работу в конце года. В этот период его можно будет найти в парках, торговых центрах", - говорится в публикации.
В медучреждениях распространяются информационные листовки. В мероприятиях участвуют волонтеры.
Также в городе утвержден план по противодействию распространению ВИЧ. Планируется подключить к обследованию не менее 20% горожан.
р1