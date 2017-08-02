Список гаджетов от Apple, которые не следует покупать, составили эксперты

Отмечается, что все указанные гаджеты в той или иной степени отличаются неудобством в эксплуатации. В частности, полоска Touch Bar у MacBook Pro красива, но изображения на ней хорошо видны лишь сбоку, а у iPhone 6 Plus появляется мерцающая серая полоса вверху экрана и из-за чего перестает фокусироваться камера.