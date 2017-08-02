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Список гаджетов от Apple, которые не следует покупать, составили эксперты

2 августа 2017, 03:33
Названия 5-ти гаджетов Apple, не заслуживающих того, чтобы их купили, сообщили эксперты, эти сведения опубликовал Life.

"В пятерку дорогих, но некачественных устройств попали iPhone 5s, iPhone 6 Plus, iPad mini 4, MacBook Pro c Touch Bar и Apple Watch", - сказано в публикации.

Отмечается, что все указанные гаджеты в той или иной степени отличаются неудобством в эксплуатации. В частности, полоска Touch Bar у MacBook Pro красива, но изображения на ней хорошо видны лишь сбоку, а у iPhone 6 Plus появляется мерцающая серая полоса вверху экрана и из-за чего перестает фокусироваться камера.

Напомним, ранее Apple объявила о бессрочной акции по обмену своих старых гаджетов на новые.

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А у Вас есть гаджеты от Apple?
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