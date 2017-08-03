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Posted 3 августа 2017, 10:33

Published 3 августа 2017, 10:33

Modified 1 октября, 15:17

Updated 1 октября, 15:17

Хозяин судна, где протестуют моряки из Ростова, не выходит на связь

3 августа 2017, 10:33
Владелец судна, где началась акция протеста 11 моряков, в том числе троих уроженцев Ростова-на-Дону, не выходит на связь с Азово-Донской территориальной организации союза моряков, сообщил RostovGazeta председатель союза Леонид Глушак.

По словам Глушак, уже более полугода 11 членов экипажа грузового судна Whitebox Volga не получали заработную плату. Среди моряков – трое ростовчан. Судно неисправно и находится с прошлого года в турецком порту Тузла. На днях семеро моряков объявили акцию протеста в связи с невыплатой зарплаты. Протест заключается в том, что экипаж выполняет минимальное количество работы для поддержания "жизнедеятельности" судна.

"Всего морякам не выплатили около 70 тысяч долларов США, заработная плата за полгода задерживается. Это непростительное отношение к работникам из России. Хозяин судна-должника находится в Ростове, но на связь с нами он не выходит, всячески игнорируя наши письма и звонки", - говорит Глушак.

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