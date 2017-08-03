Хозяин судна, где протестуют моряки из Ростова, не выходит на связь

Posted 3 августа 2017, 10:33
Published 3 августа 2017, 10:33
Modified 1 октября, 15:17
Updated 1 октября, 15:17
По словам Глушак, уже более полугода 11 членов экипажа грузового судна Whitebox Volga не получали заработную плату. Среди моряков – трое ростовчан. Судно неисправно и находится с прошлого года в турецком порту Тузла. На днях семеро моряков объявили акцию протеста в связи с невыплатой зарплаты. Протест заключается в том, что экипаж выполняет минимальное количество работы для поддержания "жизнедеятельности" судна.
"Всего морякам не выплатили около 70 тысяч долларов США, заработная плата за полгода задерживается. Это непростительное отношение к работникам из России. Хозяин судна-должника находится в Ростове, но на связь с нами он не выходит, всячески игнорируя наши письма и звонки", - говорит Глушак.
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