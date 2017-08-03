Хозяин судна, где протестуют моряки из Ростова, не выходит на связь

"Всего морякам не выплатили около 70 тысяч долларов США, заработная плата за полгода задерживается. Это непростительное отношение к работникам из России. Хозяин судна-должника находится в Ростове, но на связь с нами он не выходит, всячески игнорируя наши письма и звонки", - говорит Глушак.