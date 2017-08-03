Ростовчанин Баста похвастался знакомством с дебоширом, ударившим журналиста

Баста никак не прокомментировал снимок, чем вызвал непонимание у своих поклонников. Кто-то из подписчиков поддержал рэпера, что Василий удачно воспользовался случаем для своего поста. Кто-то, напротив, осудил музыканта за сомнительные знакомства.
Один из подписчиков обратил внимание, что на снимке рэпер одет в розовую куртку. "Вася в розовой куртке, теперь я видел все", - написал пользователь Сети.
Напомним, что в среду в парке имени Горького в Москве прошли праздничные гуляния в честь Дня ВДВ. Журналист телеканала НТВ Никита Розвазжаев вел прямой эфир с места событий, когда в кадр ворвался нетрезвый дебошир и ударил корреспондента в лицо.
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