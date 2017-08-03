Ростовчанин Баста похвастался знакомством с дебоширом, ударившим журналиста

Уроженец Ростова-на-Дону Василий Вакуленко, более известный как рэпер Баста, поделился с подписчиками в соцсетях снимком с дебоширом, который ударил журналиста Никиту Развозжаева в прямом эфире НТВ в День ВДВ, фото появилось в Instagram.