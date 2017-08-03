Ростовского адвоката осудили на четыре года за обман клиента на 3,5 млн руб

"Было установлено, что осужденный представлял интересы клиента, который являлся потерпевшим по уголовному делу. Адвокат предложил помочь в возбуждении уголовных дел по дополнительным эпизодам преступления. За это он попросил один миллион рублей", - говорится в сообщении.