Ростовского адвоката осудили на четыре года за обман клиента на 3,5 млн руб

"Было установлено, что осужденный представлял интересы клиента, который являлся потерпевшим по уголовному делу. Адвокат предложил помочь в возбуждении уголовных дел по дополнительным эпизодам преступления. За это он попросил один миллион рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что адвокат сообщал, что передаст эти деньги работникам силовых структур. В результате клиент передал средства, однако осужденный никак не мог помочь.
Далее фигурант дела хотел похитить у потерпевшего еще 2,5 миллиона рублей. В результате его задержали при передаче денег.
Также суд взыскал с мужчины два миллиона рублей и запретил заниматься адвокатской деятельностью два года. Приговор был обжалован, но остался в силе.
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