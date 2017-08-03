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Ростовского адвоката осудили на четыре года за обман клиента на 3,5 млн руб

3 августа 2017, 11:27
В Ростове-на-Дону суд приговорил к четырем года колонии адвоката, который хотел совершить мошенничество в отношении клиента на сумму почти 3,5 миллиона рублей, информирует Ростовский областной суд.

"Было установлено, что осужденный представлял интересы клиента, который являлся потерпевшим по уголовному делу. Адвокат предложил помочь в возбуждении уголовных дел по дополнительным эпизодам преступления. За это он попросил один миллион рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что адвокат сообщал, что передаст эти деньги работникам силовых структур. В результате клиент передал средства, однако осужденный никак не мог помочь.

Далее фигурант дела хотел похитить у потерпевшего еще 2,5 миллиона рублей. В результате его задержали при передаче денег.

Также суд взыскал с мужчины два миллиона рублей и запретил заниматься адвокатской деятельностью два года. Приговор был обжалован, но остался в силе.

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