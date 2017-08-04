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Posted 4 августа 2017, 09:32

Published 4 августа 2017, 09:32

Modified 1 октября, 14:23

Updated 1 октября, 14:23

На Дону пенсионер ударил топором по голове спящую жену, пострадавшая выжила

4 августа 2017, 09:32
В Ростовской области задержали жителя села Щедровка, который несколько раз ударил жену топором по голове, пострадавшая выжила, информирует в пятницу региональное УСКР.

"По данным следствия, в четверг 69-летний мужчина подошел к спящей 65-летней супруге и несколько раз ударил ее топором по голове", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшей удалось убежать. При помощи соседей она обратилась в медучреждение. Ее поместили в реанимацию.

В результате подозреваемого задержали. По факту покушения на убийство завели уголовное дело. Максимальное наказание - 15 лет колонии.

В данный момент решается вопрос об аресте мужчины.

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