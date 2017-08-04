Вратарь Сергей Горелов вернулся в ХК "Ростов"

Ранее сообщалось, что 32-летний игрок "Ростова" перешел в ХК "Чебоксары" в качестве голкипера. По словам самого Горелова, с ним связался тренер "богатырей" и предложил перейти в чебоксарскую команду. После некоторых раздумий вратарь согласился.