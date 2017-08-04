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Вратарь Сергей Горелов вернулся в ХК "Ростов"

4 августа 2017, 11:19
Вратарь Сергей Горелов вновь присоединился к команде ростовских "кондоров", говорится в сообщении хоккейного клуба в сети Instagram.

Ранее сообщалось, что 32-летний игрок "Ростова" перешел в ХК "Чебоксары" в качестве голкипера. По словам самого Горелова, с ним связался тренер "богатырей" и предложил перейти в чебоксарскую команду. После некоторых раздумий вратарь согласился.

Ростовский клуб никак не прокомментировал уход Сергея Горелова. Новость о возвращении вратаря фанаты "кондоров" восприняли с восторгом.

В официальной группе ХК "Чебоксары" информацию о переходе Горелова обратно в "Ростов" также подтвердили. "Контракт расторгнут по обоюдному согласию", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, сезон "кондоры" начнут 15 сентября. Игра состоится в Саранске, где "Ростов" сразится с "Мордовией".

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#Новости#Анна Петрова#Спорт#Опросы
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