Ростовчане завоевали серебро в этапе мировой серии Гран-при по тхэквондо

"Призер Олимпиады 2016 года Алексей Денисенко получил серебряную медаль. Он выступал в категории до 68 килограммов. В финале он проиграл спортсмену из Южной Кореи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Екатерина Ким выиграла первый бои, но проиграла чемпионке мира из Кореи. Также из донского региона участвовали Полина Хан и Станислав Денисов.
Сборная РФ заняла второе командное место. Соревнования прошли в Москве с 4 по 6 августа.
Кроме того, в столице страны пройдет еще один международный турнир по тхэквондо Russian Оpen.
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