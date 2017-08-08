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Ростовчане завоевали серебро в этапе мировой серии Гран-при по тхэквондо

8 августа 2017, 13:33
Спортсмены из Ростова-на-Дону заняли несколько призовых мест в ходе первого этапа мировой серии Гран-при по тхэквондо, информирует во вторник горадминистрация.

"Призер Олимпиады 2016 года Алексей Денисенко получил серебряную медаль. Он выступал в категории до 68 килограммов. В финале он проиграл спортсмену из Южной Кореи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Екатерина Ким выиграла первый бои, но проиграла чемпионке мира из Кореи. Также из донского региона участвовали Полина Хан и Станислав Денисов.

Сборная РФ заняла второе командное место. Соревнования прошли в Москве с 4 по 6 августа.

Кроме того, в столице страны пройдет еще один международный турнир по тхэквондо Russian Оpen.

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