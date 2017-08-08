Транспортные карты в Ростове начнут реализовывать в газетных киосках

Posted 8 августа 2017,, 09:47
Published 8 августа 2017,, 09:47
Modified Сегодня, 21:22
Updated Сегодня, 21:22
"Карты начнут продаваться в киосках "РостДонПечати". Список адресов появится позже", - сказано в публикации.
Отмечается, что в последнее время стало больше число желающих купить карты. В результате с 25 июля было реализовано почти 7,6 тысячи карт. Среднее время ожидания покупки не превышает 6 минут.
Ранее появились сведения, что в городе на рубль стал дороже проезд в автобусах при оплате проезда картой. Без нее стоимость составляет 25 рублей.
Цены на проезд в электротранспорте не изменились.
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