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Posted 8 августа 2017,, 09:47

Published 8 августа 2017,, 09:47

Modified Сегодня, 21:22

Updated Сегодня, 21:22

Транспортные карты в Ростове начнут реализовывать в газетных киосках

8 августа 2017, 09:47
В Ростове-на-Дону в скором времени в газетных киосках появятся в продаже транспортные карты, сообщается в Facebook, в группе "Агентство развития платежных систем".

"Карты начнут продаваться в киосках "РостДонПечати". Список адресов появится позже", - сказано в публикации.

Отмечается, что в последнее время стало больше число желающих купить карты. В результате с 25 июля было реализовано почти 7,6 тысячи карт. Среднее время ожидания покупки не превышает 6 минут.

Ранее появились сведения, что в городе на рубль стал дороже проезд в автобусах при оплате проезда картой. Без нее стоимость составляет 25 рублей.

Цены на проезд в электротранспорте не изменились.

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#Общество#Новости#Опросы#Илья Ульянов
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