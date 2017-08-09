В Ростовской области ограничили движение на аварийных мостах

"В Октябрьском районе на дороге Шахты – Керчик-Савров мост признали аварийным. В результате запрещено ездить грузовикам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что рейсовые автобусы будут высаживать пассажиров. Далее они пройдут 40 метров по аварийной зоне и снова сядут в транспорт.
В Чертковском районе на дороге магистраль "Дон" – Чертково из-за аварийного моста ограничили движение фур, которые весят более 10 тонн. Пассажирам автобусов придется преодолевать по 120 метров пешком.
На аварийных участках будут проведены ремонтные работы.
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