rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Ростовской области ограничили движение на аварийных мостах

9 августа 2017, 12:31
В Ростовской области из-за аварийного состояния двух мостов было принято решение ограничить движение в этих зонах, информирует в среду правительство региона.

"В Октябрьском районе на дороге Шахты – Керчик-Савров мост признали аварийным. В результате запрещено ездить грузовикам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рейсовые автобусы будут высаживать пассажиров. Далее они пройдут 40 метров по аварийной зоне и снова сядут в транспорт.

В Чертковском районе на дороге магистраль "Дон" – Чертково из-за аварийного моста ограничили движение фур, которые весят более 10 тонн. Пассажирам автобусов придется преодолевать по 120 метров пешком.

На аварийных участках будут проведены ремонтные работы.

р1

Вы пользуетесь общественным транспортом?
Материалы по теме
На нескольких улицах Ростова на месяц перекроют движениеВ начале сентября в Ростове будут перекрывать движение из-за годовщины ВВС
#Новости#Илья Ульянов#Происшествия#Опросы
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00