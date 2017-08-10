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Posted 10 августа 2017, 14:21

Published 10 августа 2017, 14:21

Modified 1 октября, 14:21

Updated 1 октября, 14:21

Житель Таганрога продал на авторынке взятую на ремонт "Газель"

10 августа 2017, 14:21
В Таганроге Ростовской области задержали мужчину, который взял на ремонт машину и продал на авторынке, информирует региональное УМВД РФ.

"Было установлено, что 52-летний мужчина взял на ремонт "Газель". После работ он не вернул машину владельцу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авто было продано на одном из авторынков. Размер ущерба составил примерно 170 тысяч рублей.

Дело завели по статье "Кража". Максимальное наказание - 5 лет колонии.

Украденные транспорт удалось изъять. Его вернули владельцу.

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