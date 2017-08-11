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Posted 11 августа 2017, 08:48

Published 11 августа 2017, 08:48

Modified 1 октября, 14:37

Updated 1 октября, 14:37

Огромные заторы образовались на Большой Садовой в Ростове из-за ремонта

11 августа 2017, 08:48
В Ростове-на-Дону на улице Большой Садовой в пятницу образовались пробки из-за ремонтных мероприятий, сообщается в сервисе "Яндекс.Пробки".

Заторы начинаются от пересечения с проспектом Сиверса. Они заканчиваются у Театральной площади. Машины едут со скоростью 5 километров в час.

Также на нескольких частях дороги на карте установлены значки, означающие дорожные работы. Ранее появились сведения, что на этой улице пройдут работы по замене тротуарной плитки.

Кроме того, в это время заторы есть на Ворошиловском проспекте и улице Варфоломеева.

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