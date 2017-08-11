rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 августа 2017, 08:04

Published 11 августа 2017, 08:04

Modified 1 октября, 15:21

Updated 1 октября, 15:21

Просроченные лекарства нашли в ветаптеке в Ростовской области

11 августа 2017, 08:04
В Сальском районе Ростовской области во время проверки сельхозкооператива "Русь" в ветеринарной аптеке обнаружили просроченные лекарства, информирует в пятницу региональное управление Россельхознадзора.

"Специалисты нашли просроченные ветеринарные препараты. В том числе лекарство "Ихтиглювит" для инъекций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в аптеке нет стеллажной карты с указанием наименований лекарств, срока годности.

В результате виновника привлекли к ответственности в виде штрафа.

р1

Вы часто бываете в аптеке?
Проголосовало: 0 чел.
#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика