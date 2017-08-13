rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Выставка "Мишкинские бугры" откроется в Ростове

13 августа 2017, 11:57
В Ростовском облмузее заработает выставка художников "Мишкинские бугры", посетители смогут увидеть свыше 50 картин, информирует горадминистрация.

"На выставке представлены более 50 картин новочеркасских художников, которые были написаны в разные годы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что творческая группа художников была создана 20 лет назад. В честь годовщины организовали мероприятие.

Сейчас в группе числятся 18 художников. Они создают пейзажи, портреты, натюрморты. Также специалисты работают и на открытом воздухе.

Художники отправляются в поездки по РФ. В том числе они побывали в Абхазии и Карачаево–Черкессии.

Выставка заработает 15 августа на проспекте Чехова в 17.00 мск.

р1

Вы пойдете на выставку?
Материалы по теме
Выставка оригинальной графики Дали открылась в ТаганрогеВыставка фотографий детей-жертв войны на Украине открылась в Ростове
#Новости#Новости Ростова#Общество#Опросы
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00