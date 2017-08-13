Выставка "Мишкинские бугры" откроется в Ростове

"На выставке представлены более 50 картин новочеркасских художников, которые были написаны в разные годы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что творческая группа художников была создана 20 лет назад. В честь годовщины организовали мероприятие.
Сейчас в группе числятся 18 художников. Они создают пейзажи, портреты, натюрморты. Также специалисты работают и на открытом воздухе.
Художники отправляются в поездки по РФ. В том числе они побывали в Абхазии и Карачаево–Черкессии.
Выставка заработает 15 августа на проспекте Чехова в 17.00 мск.
р1