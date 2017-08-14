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Posted 14 августа 2017, 11:46

Published 14 августа 2017, 11:46

Modified 1 октября, 14:21

Updated 1 октября, 14:21

Пьяный ростовчанин угнал авто, попал в ДТП и сжег транспорт

14 августа 2017, 11:46
В Ростовской области задержали мужчину, который угнал машину и сжег после ДТП, информирует в понедельник региональное УМВД РФ.

"Было установлено, что в Кагальницком районе пьяный 20-летний мужчина пробрался на территорию частного домовладения. Он сел в открытый ВАЗ-2107. Ключи находились в замке зажигания", - говорится в публикации.

Далее задержанный угнал авто и вылетел в канаву. После этого подозреваемый облил машину бензином, поджег и скрылся.

По факту угона завели уголовное дело. Максимальное наказание - 5 лет колонии.

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